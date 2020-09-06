Шеф-повар Константин Ивлев сделал предложение своей молодой подруге

«Я сделал Лере предложение. Об этом не знает пока никто», — признался Ивлев в шоу «Однажды...» на НТВ. Повар рассказал, что чем больше узнавал девушку, тем больше она ему нравилась. Решение сделать предложение было спонтанным, но он ни о чем не жалеет. По словам шефа, это абсолютно его человек.

Возлюбленная повара Валерия призналась, что не ожидала такого сюрприза. Пара только переехала в новый дом и разгружала вещи. Куденкова мечтала, что все произойдет в красивой обстановке, но любимый презентовал ей помолвочное кольцо в самый неожиданный момент.

Встреча Константина Ивлева и Валерии Куденковой была случайной. Пара познакомилась на рынке и, спустя какое-то время, начала встречаться. В это время шеф-повар был в браке со своей первой женой Марией. Они прожили вместе 23 года и воспитывали двоих детей. После того, как супруга узнала об измене Константина, она подала на развод. По словам женщины, поступок мужа стал для нее и всей семьи шоком.