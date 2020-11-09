Нежные объятия и поцелуи: молодая избранница шефа Ивлева показала романтичное видео с ним

Об отношениях шоумена с молодой пассией стало известно весной. Роман Ивлева и Куденковой стал причиной развода шеф-повара с женой Марией после 23 лет брака. Константин и Лера познакомились случайно на рынке и вскоре стали встречаться.

Мария Ивлева признавалась, что тяжело переживала предательство мужа: «Надо было мне в молодости послушать маму и обратить внимание на другого молодого человека. Я ему нос подтирала, когда был молодой и не все получалось, а потом он променял меня на непонятную женщину», — резко высказывалась обиженная супруга.

Ивлевы развелись в июне 2020-го, их брак длился без малого 23 года. Сразу после этого Константин с Валерией улетели отдыхать.

Недавно стало известно, что шеф-повар сделал предложение любимой. К этому он не готовился, все произошло спонтанно: во время переезда в новый дом и во время разбора вещей Ивлев преподнес избраннице помолвочное кольцо.

А на днях Ивлев рассказал в интервью, что после свадьбы он и Куденкова обвенчаются. Он признался, что подумывал о таком шаге и с первой супругой, но венчание так и не состоялось.