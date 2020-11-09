Нежные объятия и поцелуи: молодая избранница шефа Ивлева показала романтичное видео с ним
Фото: www.instagram.com/lera_kudenkova/
Избранница известного шеф-повара Константина Ивлева — 28-летняя журналист Лера Куденкова опубликовала романтичное видео с ним. В ролике влюбленные позируют фотографу, нежно обнимаются, целуются и выглядят счастливыми.
Об отношениях шоумена с молодой пассией стало известно весной. Роман Ивлева и Куденковой стал причиной развода шеф-повара с женой Марией после 23 лет брака. Константин и Лера познакомились случайно на рынке и вскоре стали встречаться.
Мария Ивлева признавалась, что тяжело переживала предательство мужа: «Надо было мне в молодости послушать маму и обратить внимание на другого молодого человека. Я ему нос подтирала, когда был молодой и не все получалось, а потом он променял меня на непонятную женщину», — резко высказывалась обиженная супруга.
Ивлевы развелись в июне 2020-го, их брак длился без малого 23 года. Сразу после этого Константин с Валерией улетели отдыхать.
Недавно стало известно, что шеф-повар сделал предложение любимой. К этому он не готовился, все произошло спонтанно: во время переезда в новый дом и во время разбора вещей Ивлев преподнес избраннице помолвочное кольцо.
А на днях Ивлев рассказал в интервью, что после свадьбы он и Куденкова обвенчаются. Он признался, что подумывал о таком шаге и с первой супругой, но венчание так и не состоялось.
Фото и видео: Instagram Леры Куденковой, Марии Ивлевой
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