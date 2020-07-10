Непослушные кудри, длинные ноги, складочки на животе: 51-летняя Бондарчук показала «неприбранное» пляжное фото
Светлана Бондарчук поддержала тренд на естественность и собрала комплименты подписчиков.
Случайный кадр, который опубликовала в своем блоге 51-летняя Светлана Бондарчук, очаровал ее подписчиков. Непослушные кудри, длинные ноги, складочки на животе — звезда выглядит на фото очень естественно и натурально.
«Шикарная», «Модная», «Шорты отпад! Жизнь должна быть яркой», «Какой пресс! Супер», «Витальевна, ты просто Плей-Бой! Не Женщина, а Мечта Поэта!Сама Жизнь», — комментируют друзья и поклонники.
Фото и видео: Instagram/@a030aa
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!