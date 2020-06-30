Как в России с конца 90-х годов изменились представления о женской красоте

Сегодня женщины, желающие увеличить грудь, предпочитают размер не больше второго-третьего и при этом выбирают импланты анатомической формы, потому что хотят, чтобы силиконовый бюст не отличался от натурального даже на ощупь. Пластический хирург отметил, что даже звезды первой величины в начале 20-х годов XXI века стремятся избавиться от гипертрофированно большой груди, подчеркнуто ненатуральных губ, вывести лишние объемы из скул. По словам Бабаяна, сегодня контурную пластику можно сделать таким образом, что результат будет выглядеть гармонично и максимально естественно. Самой популярной пластической операцией последних лет, по мнению хирурга, стало вовсе не увеличение груди, как раньше, а коррекция формы носа. После карантина возрос спрос на липосакцию, что неудивительно, если учесть, что люди на протяжении нескольких месяцев сидели дома и набрали лишний вес.

Фото: freepik

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!