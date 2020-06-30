Как в России с конца 90-х годов изменились представления о женской красоте
О новых тенденциях в сфере красоты и пластической хирургии рассказал звездный пластический хирург Гайк Бабаян в эфире радиостанции Sputnik. По его словам, женщины в России, как и во всем мире, в последние годы предпочитают естественность и натуральность. «Мода на седьмой размер груди, на все большие размеры груди, губ, на кукольные формы лица изжила себя. Все поняли, что, в частности, большая грудь – это неэстетично и некрасиво. Сейчас тренд на естественность, все требуют максимальной натуральности и увеличивают грудь или губы в пределах разумного», – пояснил он.
Сегодня женщины, желающие увеличить грудь, предпочитают размер не больше второго-третьего и при этом выбирают импланты анатомической формы, потому что хотят, чтобы силиконовый бюст не отличался от натурального даже на ощупь. Пластический хирург отметил, что даже звезды первой величины в начале 20-х годов XXI века стремятся избавиться от гипертрофированно большой груди, подчеркнуто ненатуральных губ, вывести лишние объемы из скул. По словам Бабаяна, сегодня контурную пластику можно сделать таким образом, что результат будет выглядеть гармонично и максимально естественно. Самой популярной пластической операцией последних лет, по мнению хирурга, стало вовсе не увеличение груди, как раньше, а коррекция формы носа. После карантина возрос спрос на липосакцию, что неудивительно, если учесть, что люди на протяжении нескольких месяцев сидели дома и набрали лишний вес.
Фото: freepik
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