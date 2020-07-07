Фото Наташи Королевой без макияжа и с челкой смутило ее поклонников: «Вы здесь на мужчину похожи»

Тренд на естественность с трудом приживается в блогах отечественных поп-певиц. Вчера Наталью Подольскую затравили за естественное фото в купальнике и сравнили ее формы с «фигурой старушки» — комментарии были настолько обидными, что звезда решила удалить снимок. Сегодня «досталось» Наташе Королевой.

«Я так хочу что бы лето не кончалось», — поделилась артистка эмоциями под дачным снимком без макияжа и с челкой.