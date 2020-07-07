Фото Наташи Королевой без макияжа и с челкой смутило ее поклонников: «Вы здесь на мужчину похожи»
Фото: Instagram Наташи Королевой
Тренд на естественность с трудом приживается в блогах отечественных поп-певиц. Вчера Наталью Подольскую затравили за естественное фото в купальнике и сравнили ее формы с «фигурой старушки» — комментарии были настолько обидными, что звезда решила удалить снимок. Сегодня «досталось» Наташе Королевой.
«Я так хочу что бы лето не кончалось», — поделилась артистка эмоциями под дачным снимком без макияжа и с челкой.
«Ой на этом фото, мужик а не женщина», «Вы здесь на мужчину похожи», «Опухшая», — ругают одни.
«Наташка ... кукла барби», «Красивая как всегда», «Наташааа!! Ну вы вечно молодая и обаятельная! Всем брать с вас пример», — защищают другие.
А как считаете вы, имеют ли право знаменитости делиться с поклонниками своими чувствами, хорошим настроением, повседневными фотографиями? Или все же лучше постить снимки с мероприятий и кадры специально организованных фотосъемок?
Фото и видео: Instagram/@koroleva__star
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