«Неожиданное пополнение»: фанаты поздравляют Валерию с рождением двойняшек
Фотография, которая появилась сегодня в блоге певицы Валерии, не на шутку взволновала ее поклонников. «Лифтолук. Собрались на прогулку», — написала певица, добавив хештеги: #дети #двойняшки #семья.
Подписчики бросились поздравлять любимицу. «По стопам Борисовны??супер», «Какая прелесть», «Неожиданное пополнение», «Валерия, когда успели??», «Усыновили близнецов))», «Вам мамулей очень идет. До бабушки долековато», «Это чьи детки? Я что то пропустила», «Вот это интрига!!!», «Поздравляю вас, если это ваши детки, здоровья им», «Примите сердечные поздравления и пожелания мира и счастья Вашей семье и милым ангелочкам», — пишут они, помня, что долгое время Валерия и Иосиф Пригожин пытались зачать ребенка, но беременность закончилась печально.
Впрочем, есть и те, кто уверен, что Валерия приходится этим детям бабушкой. «Я так поняла, что это внуки», «Это у Анны такие малыши?», «Не все молодые родители хотят светить детьми в соц сетях. "Добрая" бабушка взяла и вывалила фото внуков, заранее не спросив дочери. Даже проигнорила просьбу Ани удалить это фото. Валерия, ну ты могла хотя б желание Ани принять во внимание или спросить ее?» — фантазируют они, хотя в блоге Анны Шульгиной не было «беременных» фотографий.
Ранее, 1 января, фото с детьми показывал Иосиф Пригожин.
«Намекаю, я еще далеко не дед», — писал супруг певицы тогда. Но позже все сошлись на том, что эти детки соседские. Ни Валерия, ни Иосиф Пригожин пока не комментировали происхождение нового «лифтолука».
Напомним, что у певицы уже есть взрослые дети: сыновья Артемий и Арсений и дочь Анна. Все они родились в браке с продюсером Александром Шульгиным, который закончился скандальным расставанием.
Фото: instagram