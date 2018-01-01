49-летняя певица Валерия заинтриговала поклонников снимком с младенцами.

Подписчики бросились поздравлять любимицу. «По стопам Борисовны??супер», «Какая прелесть», «Неожиданное пополнение», «Валерия, когда успели??», «Усыновили близнецов))», «Вам мамулей очень идет. До бабушки долековато», «Это чьи детки? Я что то пропустила», «Вот это интрига!!!», «Поздравляю вас, если это ваши детки, здоровья им», «Примите сердечные поздравления и пожелания мира и счастья Вашей семье и милым ангелочкам», — пишут они, помня, что долгое время Валерия и Иосиф Пригожин пытались зачать ребенка, но беременность закончилась печально.

Впрочем, есть и те, кто уверен, что Валерия приходится этим детям бабушкой. «Я так поняла, что это внуки», «Это у Анны такие малыши?», «Не все молодые родители хотят светить детьми в соц сетях. "Добрая" бабушка взяла и вывалила фото внуков, заранее не спросив дочери. Даже проигнорила просьбу Ани удалить это фото. Валерия, ну ты могла хотя б желание Ани принять во внимание или спросить ее?» — фантазируют они, хотя в блоге Анны Шульгиной не было «беременных» фотографий.

Ранее, 1 января, фото с детьми показывал Иосиф Пригожин.