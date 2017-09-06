Валерия и Иосиф Пригожин рассказали, почему у них нет детей

Иосиф Пригожин не раз признавался, что он восхищается Валерией как женщиной и матерью, и он хотел бы иметь с ней общих детей. Однако с появлением наследников у пары не сложилось: в 2014 году они потеряли ребенка. Тогда Валерия рассказала о причинах своего выкидыша, а теперь нашла в себе силы прокомментировать детали трагедии.

Как оказалось, выкидыш произошел на внушительном сроке — шестом месяце беременности, а не на втором, как сообщалось ранее. «Лера даже имя придумала», — констатировал несостоявшийся отец.

Сама певица до сих пор не понимает, как пресса узнала о ее тайне, ведь анализы она сдавала под вымышленным именем и держала в строжайшей тайне свое «интересное положение».

Подробности этой грустной истории мы все узнаем из эфира передачи «Секрет на миллион» 9 сентября.