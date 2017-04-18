Накануне, 17 апреля, певица Валерия принимала поздравления. Ей исполнилось 49 лет, и в честь этого события было решено устроить шикарный праздник, на который пришла почти вся светская тусовка. Вечеринка проходила в ресторане средиземноморской кухни Butler на Патриарших прудах: певица решила угостить гостей морепродуктами.

На празднике, помимо семьи артистки, были замечены Кристина Орбакайте, Инна Маликова, Ольга Крутая, Валерий и Виола Сюткины, Александр Буйнов, Эмин Агаларов, Виктор Дробыш и другие. Яна Рудковская так спешила поздравить подругу, что не стала менять платье, предназначенное для церемонии «Самые стильные в России 2017» по версии HELLO!.

Рядом с именинницей были ее совсем взрослые дети, мама Галина Николаевна.

Любящий муж Иосиф Пригожин посвятил звезде нежные слова: «Я горд и счастлив, что судьба дает мне возможность быть рядом с этой удивительной женщиной. Пятнадцатый День рождения мы празднуем вместе, а главное, что чувства любви сохранили прежнюю остроту. Я желаю тебе оставаться счастливой, любимой не только своей семьей, но и миллионной армией преданных поклонников».

Дочь певицы, Анна Шульгина, спела для мамы.

Сама Валерия также исполнила свои любимые песни для гостей мероприятия и загадала желание, находясь между двух Ань:

Именинница @valeriya между двух Ань @ann_sheridan и @anna_shulgina #аннашульгина #валерия #сднемрождения #happybirthday Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) Апр 17 2017 в 11:02 PDT

Фото: instagram.com, архивы пресс-служб