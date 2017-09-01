Валерия стала участницей первого выпуска «Секрета на миллион» в новом сезоне

Уже 13 лет певица Валерия живет счастливо в браке с продюсером Иосифом Пригожиным. Сложно представить, что первые два брака певицы были очень тяжелыми и оба закончились громкими скандалами. Сегодня в эфир вышел первый в новом сезоне выпуск «Секрета на миллион» с Лерой Кудрявцевой, в котором Валерия в подробностях рассказала о неудавшихся браках.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Сен 1 2017 в 12:15 PDT

Первым мужем будущей популярной певицы стал композитор Леонид Ярошевский. По признанию Валерии, если раньше она считала Леонида своей первой любовью, то сейчас воспринимает как свою первую ошибку: «Я с этим человеком не имела детей общих, ничем ему не обязана, ничего у него не взяла. И он говорит, что не отказался бы от денег за компенсацию. Хотя бы пожалел вот эти воспоминания. Это так не по-мужски». Более того, певица рассказала, что Леонид пытался покончить жизнь самоубийством: «Было выпито какое-то количество снотворных таблеток».

Кадр из передачи

В браке с Александром Шульгиным Валерия прожила 10 лет. «Мне просто страшно было с этим человеком. Я его любила, но чем дальше – тем меньше». Близкие знали, что отношения у супругов сложные, догадывались, что есть насилие. Но Валерия до последнего пыталась это скрывать. Как признается знаменитость, те факты, которые она осмелилась озвучить, всего лишь верхушка айсберга того, что происходило в ее жизни. На вопрос ведущей о душевном состоянии во время этого рассказа Валерия ответила: «Я рассказываю абсолютно безучастно. Как будто рассказываю чужую историю, даже скорее выдуманную. Чужой сопереживаешь, а у меня пусто. Поначалу были слезы, конечно, а сейчас говорю, как будто это не со мной происходило». Несмотря на сложные отношения, у супругов родилось трое детей — Анна, Артемий и Арсений. Спустя 10 лет ежедневного страха певица вместе с детьми уехала в родной Аткарск, где прожила полтора года.

Продолжение истории жизни Валерии будет в следующем выпуске «Секрета на миллион».