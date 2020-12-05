«Необыкновенная»: Анна Снаткина с роскошной укладкой очаровала подписчиков

Стилисты красиво уложили волосы знаменитости, сделав ей роскошную голливудскую прическу. Макияж для звездной брюнетки визажисты выбрали в спокойных оттенках, немного подчеркнув скульптору лица, брови и глаза теледивы. Губы Анны накрасили помадой нюдового розового оттенка.

Подписчики пришли в восторг от красоты жены шоумена Виктора Васильева. Они сразу же засыпали ее комплиментами.

«Прям не узнать вас, Анна! Роскошно выглядите!», «Вы прекрасны!», «Вы ослепительны, всегда вами восхищалась!», «Ой, какая вы тут красивущая!», «О боже, как можно быть такой идеальной?», «Необыкновенная», «Выглядите божественно», «Неземная», «С каждым днем вы все лучше и лучше», «Очень классный макияж»,– написали фолловеры Анне в Instagram.