«Это не сериал про "ментов"»: Анна Снаткина – о необычной для себя роли, любви и нежелании врать в кадре

Любителей криминальных сериалов ждет настоящий подарок: в конце мая по Первому каналу покажут мини-сериал «Коп». Здесь будет все: лихо закрученная сюжетная линия, любовная история между следователем из России и полицейским из США, столкновения характеров и менталитетов и самое интересное – шпионская игра.
Фото: Пресс-служба кинокомпании
Главные роли в фильме исполнили Анна Снаткина и Кирилл Зайцев. В преддверии премьеры, Анна рассказала, как она готовится к ролям сильных женщин, чем может «зацепить» зрителей сериал и почему его непременно нужно посмотреть.
История – полностью вымышленная, но написана с такой точностью, что зрителю будет несложно поверить в ее правдоподобность.
«Сценарий писали мои близкие друзья вместе с моей подругой Раддой Новиковой. Она человек с хорошим вкусом и делает работу очень круто, стильно, модно и нестандартно. Радда давала точные комментарии, ни разу не повысив голос, при этом с глубоким уважением к группе, к артистам. Наверное, поэтому у нее все так четко в производстве», - рассказывает Анна. Сюжет сериала «Коп» строится на нестандартном расследовании, в фильме все тоньше и глубже.
Фото: Пресс-служба кинокомпании
«Это не сериал про ˝ментов˝, это история любви, которая происходит на фоне работы в полиции и взаимоотношении двух стран, - продолжает актриса. Это история про то, как люди встречаются, особенно в этой сложной системе человеческих взаимоотношений, политических взаимоотношений. Как в этом круговороте не потеряться и не потерять друг друга. Поэтому у нас и сценарий писали женщины, и режиссер тоже женщина. Взаимоотношения и любовь женщины могут лучше прочувствовать».
Анна Снаткина не скрывает, что любой актрисе интереснее играть сильных духом, выносливых, правильно и глубоко относящихся к жизни женщин: «За человеком всегда интересней наблюдать как он справляется с трудностями, а не как он переживает на их счет».
Актриса уверена, что после выхода на экраны сериала поклонниц у исполнителя главной мужской роли Кирилла Зайцева прибавится. «Джон умный, красивый молодой человек. Кирилл прекрасный партнер, трепетный, переживающий. Мы пытались глубоко разобрать каждую линию героев, - раскрывает детали работы Снаткина. У меня иногда складывалось такое ощущение, что я безумно морально уставала. Ни одного слова не было сказано просто так, все было прожито, и мы многое меняли прямо на площадке».
Фото: Пресс-служба кинокомпании
В фильме у Анны много сцен со стрельбой, погонями и оружием. Однако ей не приходилось усиленно готовится к ним. А все потому, что у актрисы уже есть каскадерская подготовка и она неплохо владеет холодным оружием. Многие сцены она выполняла сама, каскадеры лишь подправляли ее действия.
«У героини Ани сложные отношения со всеми – с бывшим мужем, с сыном, с коллегами. И этот американец - он как лакмусовая бумажка. Она ему не доверяет, не верит, и только потом она теплеет, пытается его разглядеть. Основная история, конечно, про нее, а не про него - это история сильной женщины: она профессионал, она никому не верит. И она способна на подвиг. Аня Снаткина шикарная актриса, для нее нет невозможного, она может справиться с любой задачей. У Ани были книжка, в которую она все записывала. И она просила каскадеров показать, как она должна стоять с пистолетом, как бегать. Ей было важно не врать в кадре», - рассказала о работе на съемочной площадке режиссер Радда Новикова.
Первую серию сериала «Коп» покажут на Первом канале 27 мая в 21.30.