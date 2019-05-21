«Это не сериал про "ментов"»: Анна Снаткина – о необычной для себя роли, любви и нежелании врать в кадре

Главные роли в фильме исполнили Анна Снаткина и Кирилл Зайцев. В преддверии премьеры, Анна рассказала, как она готовится к ролям сильных женщин, чем может «зацепить» зрителей сериал и почему его непременно нужно посмотреть.

История – полностью вымышленная, но написана с такой точностью, что зрителю будет несложно поверить в ее правдоподобность.

«Сценарий писали мои близкие друзья вместе с моей подругой Раддой Новиковой. Она человек с хорошим вкусом и делает работу очень круто, стильно, модно и нестандартно. Радда давала точные комментарии, ни разу не повысив голос, при этом с глубоким уважением к группе, к артистам. Наверное, поэтому у нее все так четко в производстве», - рассказывает Анна. Сюжет сериала «Коп» строится на нестандартном расследовании, в фильме все тоньше и глубже.