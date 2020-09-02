Анна Снаткина опубликовала редкое фото дочери-школьницы: «Какая красивая девочка!»

«Ох, какая красивая», «Умница и красавица», «Какая красивая девочка!», «Есть в кого быть такой прелестной», «Будет отличницей, сразу видно», «Какая красавица, умничка и милашка! Вероничка, удачи тебе на новом этапе жизни. Радуй семью своими успехами в учебе. Анечка и Виктор, поздравляю вас!», «Какая милая девочка-первоклашка!», «Ой, какая большая у вас уже доченька, красавица, умница вся в маму и папу», «Поздравляем малышку Вероничку! Папина копия!», — прокомментировали фото подписчики Анны.

Шоумен и телеведущий Виктор Васильев и Анна Снаткина поженились в октябре 2012 года. Свадьбу играли в условиях секретности, и на празднике в Летнем дворце в Санкт-Петербурге были лишь самые близкие.