В Сети обсуждают пост-карантинное селфи Анны Снаткиной: «Девчонка 17 лет, такая худенькая»

«Великолепная Анна», «Классная девчонка, без гламура, настоящая», «Аня, исхудала совсем», «Такая худенькая, как статуэточка», «Очень похудели», «Девчонка 17 лет на фото», «Самая лучшая», «Девочка, девочка», — комментируют они.

Стоит отметить, что для Анны замечания по поводу стройной фигуры — отличный комплимент. После рождения ребенка она возила с собой весы, чтобы контролировать диету и не поправиться.

Вероника родилась через шесть месяцев после того, как Анна Снаткина вышла замуж за Виктора Васильева. Пара тайно сыграла свадьбу 12 октября 2012 года. Такой же тайной было то, как выглядит малышка, но со временем пара начала показывать ее миру.