«Судороги, губы посинели»: Мария Погребняк рассказала об экстремальной съемке и показала стильные фото

»Вокруг все темнее и темнее, нам срочно надо фотографировать, пока есть свет. Решаюсь и ныряю с головой. Мы ловим пару кадров. Я понимаю, что все, надо выходить. Тело как каменное, но я находилась под диким впечатлением, потому что видела, какие кадры получаются», — продолжила она рассказ.

После съемок модель и фотограф поняли, что уже темно, вокруг никого, а дорогу они не помнят. Пришлось долго плутать по десяткам тропинок.

«И вдруг я слышу сзади шорох, оборачиваться страшно. Думаю, проигнорирую, но тут же слышу шаги, оглядываюсь, а сзади — мужик в кустах. Арина на него фонарем посветила, а он за кустами прячется, занимается кое-чем (вы поняли).

Шел ли он за нами по лесу все это время или только увидел, я уж не знаю. Я вспоминаю историю, которая со мной случилась в 14 лет. И тут самое ужасное, у меня начинается паническая атака, я начинаю кричать, слезы градом, бегу и не вижу куда. Арина срывается, бежит за мной. Я понимаю, что это она сзади, а в голове силуэт этого мужика, который бежит за мной. Каждую секунду я молилась, чтобы быстрее выйти на дорогу! Не знаю как, но мы вышли к машине, нашу радость вам не передать.

Я надеюсь, вам понравились фото?», — завершила эмоциональный рассказ Мария.

«Моя нереальная», — прокомментировала Ольга Бузова. «Фото — супер, такая красота, хочется смотреть и смотреть», «Волшебная фотофея», «Стразы с кувшинками не вяжутся, надо заново», «Русалочка! Или лесная нимфа! Очень красиво и ты просто нереальная!», «Красивая, но обычная, без изюминки», «Фото чудесные, история просто бррррр», — разделились мнения подписчиков Погребняк.

А вам нравится Мария?