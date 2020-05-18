«Не было груди»: Семенович показала стройную фигуру и ответила хейтерам, критикующим ее за лишний вес
Фото: Instagram
40-летняя Анна Семенович не скрывает, что во время самоизоляции набрала несколько килограммов. «Ничего, потом похудею», — в шутку отвечала она на замечания подписчиков. Но ее в покое так и не оставили.
В последние дни на певицу обрушилась волна критики за то, что она сильно поправилась. Также ее обвинили в том, что ей пора сменить амплуа на более подходящее ее возрасту и стати.
Анна, которая показывает себя в Instagram такой, какая она есть, не собирается подстраиваться под желания хейтеров. В социальной сети она опубликовала архивные фото, на которых показала свою стройную фигуру, и ответила на критику.
Фото: Instagram
«Как много в мире людей, которые себя не любят! Ну как так, ведь роман с собой — это самое важная и интересная история. Многие копаются в себе ища изъяны, направляя поток энергии на проблемы и негатив. Я, просыпаясь каждое утро, подхожу к зеркалу и признаюсь себе в любви, я целую свои руки, восхищаясь ими, я говорю себе: какая я красивая, добрая и потрясающая. Это не самолюбование, это принятие себя любой, и не важно при этом, есть у меня прыщик на лице или лишние 5 кг на талии. Я просто благодарю Вселенную за жизнь, за мой легкий и веселый нрав и за мое отношение к самой жизни. Но это было не сразу, это был трудный путь, путь к себе. Он очень тернистый, но он необходим каждому из нас. Любите, любите все и главное — любите себя. С любовью к каждому из вас, слова от чистого сердца», — обратилась Анна к подписчикам.
«Все верно! Любите себя. Анечка красотка», «Солнышко, классная фотка, такая крутая красотка!», «Аня, как классно описала настоящую любовь к себе. И как честно», — поддержали Семенович в комментариях.
В день своего 40-летия Анна призналась, что чувствует себя на 27, и уверена, что выглядит тоже на 27. Ранее она высказалась о бедных мужчинах, назвав их глупыми и лентяями, а также озвучила планы на ближайшие годы — дети и брачный контракт.
А вы согласны с Анной Семенович?
Фото и видео: Instagram
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