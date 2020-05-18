«Не было груди»: Семенович показала стройную фигуру и ответила хейтерам, критикующим ее за лишний вес

40-летняя Анна Семенович не скрывает, что во время самоизоляции набрала несколько килограммов. «Ничего, потом похудею», — в шутку отвечала она на замечания подписчиков. Но ее в покое так и не оставили.

В последние дни на певицу обрушилась волна критики за то, что она сильно поправилась. Также ее обвинили в том, что ей пора сменить амплуа на более подходящее ее возрасту и стати.

Анна, которая показывает себя в Instagram такой, какая она есть, не собирается подстраиваться под желания хейтеров. В социальной сети она опубликовала архивные фото, на которых показала свою стройную фигуру, и ответила на критику.