Анна Семенович назвала бедных мужчин глупыми и лентяями: «Зачем мне такой нужен?»
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Фото: Instagram
Анна Семенович ни разу не была замужем. Личное счастье она обрела недавно, и предпочитает скрывать своего избранника. В разное время за руку и сердце экс-солистки группы «Блестящие» боролись многие знаменитые и богатые мужчины, но отношения с ними не были долгими.
В эфире Youtube-шоу «Ковальский» Анна призналась, что у нее завышенные требования к потенциальным кавалерам. Рядом с ней может оказаться только очень богатый мужчина. К тому же она назвала бедных мужчин глупыми и лентяями. «Нищеброд мне не нужен. Мужчина должен уметь зарабатывать деньги. Если мужик этого не делает, значит, он глупый или лентяй. А зачем мне такой нужен?», — откровенничает артистка.
Но тут же Анна добавила, что у ее избранника должен быть не только тугой кошелек и внушительный счет в банке, любимый мужчина должен понимать ее.
«Важно, чтобы человек меня понимал и не пытался подламывать под себя. Многим сложно общаться с мегасильными женщинами, как я. Каждый мой мужчина хотел, чтобы я заканчивала с карьерой», — говорит Семенович, добавляя, что о семье и детях она задумалась лишь недавно.
Сама Анна много работает: записывает новые песни, снимается в клипах, ведет мероприятия. В ток-шоу Семенович раскрыла причину ухода из «Блестящих».
«Мы давали по 9 концертов в день, за которые мало платили. К тому же я участвовала в первом сезоне «Ледникового периода», тренировалась ночами. Спала по 2-3 часа. Это было ужасно, и организм дал сбой, — вспомнила артистка. — Продюсер отказался дать мне время на восстановление, и я без сожаления ушла».
Семенович добавляет, что в группу она попала уже известной артисткой, которая к тому времени работала на телевидении и снималась для мужских журналов.
Фото и видео: Instagram
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