Анна Семенович назвала бедных мужчин глупыми и лентяями: «Зачем мне такой нужен?»

Анна Семенович ни разу не была замужем. Личное счастье она обрела недавно, и предпочитает скрывать своего избранника. В разное время за руку и сердце экс-солистки группы «Блестящие» боролись многие знаменитые и богатые мужчины, но отношения с ними не были долгими.

В эфире Youtube-шоу «Ковальский» Анна призналась, что у нее завышенные требования к потенциальным кавалерам. Рядом с ней может оказаться только очень богатый мужчина. К тому же она назвала бедных мужчин глупыми и лентяями. «Нищеброд мне не нужен. Мужчина должен уметь зарабатывать деньги. Если мужик этого не делает, значит, он глупый или лентяй. А зачем мне такой нужен?», — откровенничает артистка.