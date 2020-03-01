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«Чувствую себя на 27 и выгляжу на 27»: Анна Семенович оригинально поздравила себя с 40-летием

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Семенович

Фото: Instagram Анны Семенович

1 марта свой день рождения отмечает одна из самых ярких певиц отечественной эстрады.

В это воскресенье, 1 марта, экс-солистке группы «Блестящие» Анне Семенович исполняется 40 лет. Певица совершенно не стесняется говорить о своем возрасте и признается, что чувствует себя намного моложе: «Сегодня мне 40 и это прекрасно! Девочки, если кто-то комплексует по поводу возраста, забейте. Нам столько, на сколько мы себя чувствуем, я себя уже давно чувствую на 27 и выгляжу на 27, и это не магия, это мое намерение! Мы управляем этой реальностью и только нам решать, сколько нам лет. Я вас люблю очень ❤️ Я люблю свою жизнь, я люблю своего мужчину, я люблю свою работу и главный секрет моей молодости — это любовь».

«Анюта , подтверждаю! 27 forever», — поддержала певицу Оксана Федорова.

«Ты такая классная, эмоциональная, динамичная, красотка!! Таких больше нет❤️❤️Оставайся собой и просто будь счастлива!» — поздравила Таша Строгая.

«А мне через неделю 40.. и я в шоке от этого... никогда не думал, что доживу…», «Поздравляю!!! Говорят что после 40 жизнь только начинается!! Счастья Вам, любви и процветания!», «Поздравляю с 27м днём рождения! Оставайтесь всегда собой!», «Поздравляю, киса!)💋😘💋 я себя ощущаю на 25 и все супер!))))», «С днем рождения, Аня! 40 лет — расцвет всех творческих успехов, а красота внешняя и внутренняя остается с тобой, будь такой на долгие годы», «Возраст, главное, вслух не говорить!», «С днем рождения, Анна! Счастье, любви и исполнения мечт👍 Ты позитив, благодарю тебя за это. Пусть состояние 27 длится очень долго», — написали имениннице подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Видео: Instagram

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