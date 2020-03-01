«Чувствую себя на 27 и выгляжу на 27»: Анна Семенович оригинально поздравила себя с 40-летием

«Анюта , подтверждаю! 27 forever», — поддержала певицу Оксана Федорова.

«Ты такая классная, эмоциональная, динамичная, красотка!! Таких больше нет❤️❤️Оставайся собой и просто будь счастлива!» — поздравила Таша Строгая.

«А мне через неделю 40.. и я в шоке от этого... никогда не думал, что доживу…», «Поздравляю!!! Говорят что после 40 жизнь только начинается!! Счастья Вам, любви и процветания!», «Поздравляю с 27м днём рождения! Оставайтесь всегда собой!», «Поздравляю, киса!)💋😘💋 я себя ощущаю на 25 и все супер!))))», «С днем рождения, Аня! 40 лет — расцвет всех творческих успехов, а красота внешняя и внутренняя остается с тобой, будь такой на долгие годы», «Возраст, главное, вслух не говорить!», «С днем рождения, Анна! Счастье, любви и исполнения мечт👍 Ты позитив, благодарю тебя за это. Пусть состояние 27 длится очень долго», — написали имениннице подписчики.