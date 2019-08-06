«Не буду его продавать»: 5-летняя дочь Галкина и Пугачевой изобрела собственный телефон

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми продолжают отдыхать в Юрмале. Глава семейства регулярно выкладывает оттуда видео развлечений с Гарри и Лизой.
Очередной ролик позабавил подписчиков Максима. В нем 5-летняя Лиза показывает родителям, какой телефон она разработала только для себя – со множеством игр. «Смартфон XS 12. Звездный эксклюзив. Товар штучный!», - написал Галкин (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
На вопрос отца, собирается ли она получить патент на свое изобретение, девочка отвечает: «Нет, я не буду его продавать».
«Лиза и Гарри прекрасно воспитаны.Именно так ,как воспитывали нас в СССР.не смотря на то,что у них есть современные игрушки.Так мило смотреть на бумажный телефон),на массаж "рельсы рельсы"))Максим,вы хорошие родители»,
«Как она хорошо рассказывает: логично, последовательно и слова подбирает быстро. Не все взрослые так могут!!!!»,
«Какая редкость в наше время - радоваться бумажному смартфону) Молодцы!», - похвалили подписчики Максима Галкина и Аллу Пугачеву за воспитание сына и дочери.
Ранее артист показывал поклонникам, как Гарри научился звонить в церковные колокола и развлечения с дочерью и сыном в детских городках.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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