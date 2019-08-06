«Не буду его продавать»: 5-летняя дочь Галкина и Пугачевой изобрела собственный телефон

«Лиза и Гарри прекрасно воспитаны.Именно так ,как воспитывали нас в СССР.не смотря на то,что у них есть современные игрушки.Так мило смотреть на бумажный телефон),на массаж "рельсы рельсы"))Максим,вы хорошие родители»,

«Как она хорошо рассказывает: логично, последовательно и слова подбирает быстро. Не все взрослые так могут!!!!»,

«Какая редкость в наше время - радоваться бумажному смартфону) Молодцы!», - похвалили подписчики Максима Галкина и Аллу Пугачеву за воспитание сына и дочери.

Ранее артист показывал поклонникам, как Гарри научился звонить в церковные колокола и развлечения с дочерью и сыном в детских городках.