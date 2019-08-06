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«Не буду его продавать»: 5-летняя дочь Галкина и Пугачевой изобрела собственный телефон

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лиза Галкина

Фото: Instagram
Артист поделился с подписчиками смешным видео с маленькой Лизой.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми продолжают отдыхать в Юрмале. Глава семейства регулярно выкладывает оттуда видео развлечений с Гарри и Лизой.

Очередной ролик позабавил подписчиков Максима. В нем 5-летняя Лиза показывает родителям, какой телефон она разработала только для себя – со множеством игр. «Смартфон XS 12. Звездный эксклюзив. Товар штучный!», - написал Галкин (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

На вопрос отца, собирается ли она получить патент на свое изобретение, девочка отвечает: «Нет, я не буду его продавать».

«Лиза и Гарри прекрасно воспитаны.Именно так ,как воспитывали нас в СССР.не смотря на то,что у них есть современные игрушки.Так мило смотреть на бумажный телефон),на массаж "рельсы рельсы"))Максим,вы хорошие родители»,

«Как она хорошо рассказывает: логично, последовательно и слова подбирает быстро. Не все взрослые так могут!!!!»,

«Какая редкость в наше время - радоваться бумажному смартфону) Молодцы!», - похвалили подписчики Максима Галкина и Аллу Пугачеву за воспитание сына и дочери.

Ранее артист показывал поклонникам, как Гарри научился звонить в церковные колокола и развлечения с дочерью и сыном в детских городках.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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