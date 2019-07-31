5-летний сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой научился звонить в колокола

Максим Галкин опубликовал в Instagram новое видео с сыном Гарри, которому в сентябре исполнится 6 лет. В ролике довольный мальчик учится играть на церковных колоколах.
Юморист не пояснил, в какую церковь пришел с сыном. Последние недели семейство Максима и Аллы Борисовны отдыхало в Юрмале. Там артисты развлекались с детьми, ходили на светские мероприятия и общались с друзьями. Накануне, 30 июля, у Максима был концерт в Литве.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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