5-летний сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой научился звонить в колокола

Юморист не пояснил, в какую церковь пришел с сыном. Последние недели семейство Максима и Аллы Борисовны отдыхало в Юрмале. Там артисты развлекались с детьми, ходили на светские мероприятия и общались с друзьями. Накануне, 30 июля, у Максима был концерт в Литве.