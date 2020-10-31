«Не беременна ли я»: Виктория Дайнеко посмеялась над подписчиками, которые приписывают ей интересное положение
Девушка выложила фотографию с отдыха в Дубае, где находилась неделю. На снимке Виктория мило улыбается и позирует.
Для вечерней прогулки знаменитость выбрала легкий аутфит. Черное платье в цветок длины мини и золотистые босоножки. Дополнила образ звезды маленькая бордовая сумочка с золотыми ручками и украшения.
«Я столько фотографировалась в ресторанах, что после фото в купальнике люди стали спрашивать не беременна ли я. Ну, просто нужно было только фотографировать, а не есть всю эту супер вкусную еду», – сыронизировала знаменитая брюнетка.
Поклонники оценили чувство юмора певицы. Также они отметили прекрасный внешний вид Виктории и подбодрили любимую артистку.
«Такая красотка!», «Не выдумывайте, мне вообще показалось, что вы очень похудели», «Шикарная, вам очень к лицу этот образ», «Викуля, никого не слушай! Ты всегда выглядишь на все сто», «Вам просто завидуют, вы худышка», «Не переживайте, мы любим вас в любом весе», «Очень красивая стройная девушка», «Шикарные длинные ноги», – написали восторженные подписчики в комментариях.
Фото и видео: Instagram Виктории Дайнеко
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