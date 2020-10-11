Дочь Виктории Дайнеко показала естественную красоту матери

Поклонники артистки отметили, что у малышки настоящий талант фотографа, и даже ее короткие видео, записанные вместо фото, выглядят очень стильно и уместно.

«Эти односекундные видео качественно сняты, и самое главное в тему», «Очень красиво получилось. А за солнечную лужайку на заднем плане 4-го фото отдельное спасибо», «Виктория, потому что ваша дочка только учиться, чтобы стать профессиональным фотографом, у нее обязательно получится», — оставляют комментарии поклонники.

Виктория — страстная фанатка путешествий. Блог певицы пестрит фотографиями из разных точек мира, а любимая дочурка всегда находится рядом с мамой. Это лето, в отличие от многих соотечественников, Виктория также провела за пределами России. В июле и августе певица делилась снимками из США, а позже заявила, что застряла в штатах из-за пандемии коронавируса и не могла вернуться домой. История закончилась благополучно и исполнительница вместе с дочкой вернулась на родину.

Виктория Дайнеко - российская певица и участница проекта «Фабрика звезд». В 2015 году исполнительница вышла замуж за музыканта Дмитрия Клеймана. У пары родилась дочь. Имя девочки артистка не раскрывает и не показывает ребенка публике. В 2018 году муж Дайнеко Дмитрий подал на развод. Виктория призналась, что причиной разрыва стали частые ссоры супругов, после которых муж просто собирал вещи и уходил из дома. Сейчас сердце певицы свободно.