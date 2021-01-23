Назима, Рудова, Шипилова и другие звезды поздравили с юбилеем Решетову
Фото: @volkonskaya.reshetova/ Instagram
Первым поздравить знаменитую брюнетку поспешил ее маленький сын Ратмир. Бизнесвумен опубликовала совместное фото с малышом, который преподнес мамочке тортик. В комментариях к поздравлению звезды присоединились многочисленные фолловеры и звездные друзья. Свои пожелания оставили Назима, Ксения Шипилова, блогер и директор звезд Ангелина Дубровская и другие.
Близкая подруга модели Наталья Рудова обнародовала несколько архивных фотографий и видео с именинницей. Она трогательно обратилась к экс-возлюбленной Тимати: «Мы бандито , gangstaРИТО ... Свободная, красивая, сумасшедшая... ЛЮБЛЮ БЕСКОНЕЧНО!!! Будь счастлива!!!Любима!! Успешна!! Ты прекрасна!!! Моя девочка», — написала знаменитая блондинка в своем блоге в Instagram.
К слову, совсем недавно мы писали, что поклонникам Анастасии Решетовой не дает покоя интрига, которую модель постоянно подогревает, — кто же ее таинственный поклонник, который присылает ей шикарные букеты? Ответ читайте в нашем материале.
Фото и видео: @volkonskaya.reshetova/ Instagram
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