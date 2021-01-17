Наталья Рудова показала, как выглядела в детстве: «рогалики» и милые щечки
Фото: @rudovanata / Instagram
Наталья Рудова порадовала своих подписчиков новым архивным кадром. Модель показала, как выглядела в детстве: «рогалики» из волос с пышными бантами и милые щечки. На снимке девочка позирует в школьной форме — белой блузе с контрастными манжетами. Фотографию Наталья прикрепила для ответа на вопрос одного из фолловеров. Актрисе задали вопрос: «Когда были маленькой кем мечтали стать ?)))». И Наталья честно ответила, что у нее не было определенной цели — она хотела «быть всем» и «работать в разных профессиях». Впрочем сейчас ей это отлично удается.
Фото: @rudovanata / Instagram
В своем микроблоге Наталья редко публикует архивные фото. Чаще всего она делится кадрами из новых фотосессий и радует поклонников стильными образами.
К слову, недавно мы писали, как Наталья Рудова показала дерзкий образ в коротком топе: «Похожа на Хейли Болдуин». Стильные кадры актриса опубликовала в своем Instagram.
А вам понравилось фото Натальи Рудовой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @rudovanata / Instagram
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