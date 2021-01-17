Наталья Рудова показала, как выглядела в детстве: «рогалики» и милые щечки

В своем микроблоге Наталья редко публикует архивные фото. Чаще всего она делится кадрами из новых фотосессий и радует поклонников стильными образами.

К слову, недавно мы писали, как Наталья Рудова показала дерзкий образ в коротком топе: «Похожа на Хейли Болдуин». Стильные кадры актриса опубликовала в своем Instagram.

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