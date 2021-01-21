Решетова получает букеты от племянника Кадырова?

Поклонникам Анастасии Решетовой не даёт покоя интрига, которую модель постоянно подогревает –кто же ее таинственный поклонник, который присылает ей шикарные букеты?

Хотя многие полагают, что подарки Насте преподносит ее бывший возлюбленный и отец ее сына Ратмира, Тимати, сама Анастасия это опровергла.

Подписчики телеграм-канала «Только никому» нашли еще одного кандидата на сердце яркой брюнетки – племянника Рамзана Кадырова. На такие мысли пользователей Сети навело то, что кроме родственников и Анастасии, он больше ни на кого не подписан.