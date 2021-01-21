Решетова получает букеты от племянника Кадырова?
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/
Поклонникам Анастасии Решетовой не даёт покоя интрига, которую модель постоянно подогревает –кто же ее таинственный поклонник, который присылает ей шикарные букеты?
Хотя многие полагают, что подарки Насте преподносит ее бывший возлюбленный и отец ее сына Ратмира, Тимати, сама Анастасия это опровергла.
Подписчики телеграм-канала «Только никому» нашли еще одного кандидата на сердце яркой брюнетки – племянника Рамзана Кадырова. На такие мысли пользователей Сети навело то, что кроме родственников и Анастасии, он больше ни на кого не подписан.
Кроме того, многие не хотят отказываться от теории, что поклонником Решетовой является некий шейх из Дубая, поскольку, по наблюдениям подписчиков, девушка стала слишком часто бывать в этой стране, а публиковать фотографии с букетами стала именно в отпуске.
Сегодня в своем блоге Анастасия снова показала шикарный букет и записку от таинственного поклонника:
«Болеть запрещается, улыбаться разрешается». Ранее в сториз Анастасия опубликовала фотографию под капельницей.
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой
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