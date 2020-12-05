«Назад в 80-е»: Светлана Бондарчук показала необычный яркий образ

Подписчики звезды пришли в восторг от такого необычного внешнего вида любимой артистки. Они засыпали теплыми комплиментами Светлану в комментариях и сравнили ее с Примадонной.

«Очень вам круто с афро кудрями!», «Кайфовая миледи», «Как круто смотрится прическа на длинных волосах», «Вау ! Кудряшка Сью», «Великолепная красавица! Похожа на Аллу Пугачеву», «Алла Борисовна, вы ли это?», «Стиляга», «Задорно, прикольно, дерзко! Вам очень идет!», «Просто супер», «Другой человек, совсем иной образ», «Безумно красиво с кудряшками», «Неожиданно», — отметили фанаты.

А вам понравился образ Светланы Бондарчук? Делитесь своими ответами в комментариях!