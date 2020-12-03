Светлана Бондарчук похвасталась отличной фигурой и выносливостью на занятии йогой
Фото: www.instagram.com/a030aa/?hl=ru
Светлана Бондарчук показала отличную фигуру и спортивные навыки в новом посте в своем Instagram. Телеведущей есть, чем похвастаться — она выглядит очень свежо и подтянуто, а на фотографии отлично выполнила сложное упражнение.
Светлана скрестила ноги в позе лотоса и поднялась на руках, удерживая на них все тело.
Спортивная подготовка Бондарчук вызвала одобрение подписчиков и множество комплиментов:
«Cколько времени надо заниматься, чтобы получилось?», «Уплутихи — сильная асана», «Вы просто супер! Спасибо за позитив, за то что вы, Светлана, даете такой мощный заряд энергии. Ну это лично для меня!», «Это просто очень красиво! И мощно. Вау, Светлана!», «В гармонии с собой и с отгружающими! Умница и красавица!», «Как круто! Как красиво!», «Светлана, вы красотка».
Ранее Светлана напомнила своим подписчикам, что несмотря на возраст, она не уступит формой ни одной молодой красавице и продемонстрировала яркий образ в мини-платье и грубых ботинках.
Фото и видео: Instagram Светланы Бондарчук
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!