Светлана Бондарчук похвасталась отличной фигурой и выносливостью на занятии йогой

Светлана Бондарчук показала отличную фигуру и спортивные навыки в новом посте в своем Instagram. Телеведущей есть, чем похвастаться — она выглядит очень свежо и подтянуто, а на фотографии отлично выполнила сложное упражнение.

Светлана скрестила ноги в позе лотоса и поднялась на руках, удерживая на них все тело.

Спортивная подготовка Бондарчук вызвала одобрение подписчиков и множество комплиментов:

«Cколько времени надо заниматься, чтобы получилось?», «Уплутихи — сильная асана», «Вы просто супер! Спасибо за позитив, за то что вы, Светлана, даете такой мощный заряд энергии. Ну это лично для меня!», «Это просто очень красиво! И мощно. Вау, Светлана!», «В гармонии с собой и с отгружающими! Умница и красавица!», «Как круто! Как красиво!», «Светлана, вы красотка».

Ранее Светлана напомнила своим подписчикам, что несмотря на возраст, она не уступит формой ни одной молодой красавице и продемонстрировала яркий образ в мини-платье и грубых ботинках.