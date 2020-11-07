Екатерина Волкова в стильном наряде восхитила фолловеров
Фото: @volkovihome / Instagram
Актриса позировала в нежно-песочном свитере без рукавов и в кожаной юбке на высокой талии. Изюминкой образа стала броская золотая цепь.
В публикации знаменитость поделилась с подписчиками своими размышлениями по поводу глобальных перемен в жизни.
Звезда считает, что ничего не случается просто так и к сложным целям нужно идти долго и упорно. «Через боль, лень, свой гнев, слабости... и даже через поражения», — написала Екатерина.
Она также подчеркнула, что нужно верить в себя и никогда не терять надежду, тогда все точно получится, считает артистка.
Фанаты пришли в восторг от красоты и умозаключений звезды телеканала «СТС».
«Катюша, наряд у вас шикарный! Очень вам идет! Вы восхитительная девушка», «Очень мудрая и красивая, здоровья вам!», «Несомненно прекрасные слова от чудесной женщины», «Ух какой пост! Заряжает!», «Правильные слова! Спасибо вам, вы невероятная!», — прокомментировали публикацию подписчики.
А вам понравился образ Екатерины Волковой? Делитесь своими впечатлениями в комментарях!
Фото и видео: @volkovihome/ Instagram
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