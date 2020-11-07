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Екатерина Волкова в стильном наряде восхитила фолловеров

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Екатерина Волкова

Фото: @volkovihome / Instagram

Звезда сериала «Воронины» поделилась снимком, на котором предстала перед подписчиками в женственном образе.

Актриса позировала в нежно-песочном свитере без рукавов и в кожаной юбке на высокой талии. Изюминкой образа стала броская золотая цепь.

В публикации знаменитость поделилась с подписчиками своими размышлениями по поводу глобальных перемен в жизни.

Звезда считает, что ничего не случается просто так и к сложным целям нужно идти долго и упорно. «Через боль, лень, свой гнев, слабости... и даже через поражения», — написала Екатерина.

Она также подчеркнула, что нужно верить в себя и никогда не терять надежду, тогда все точно получится, считает артистка.

Фанаты пришли в восторг от красоты и умозаключений звезды телеканала «СТС».

«Катюша, наряд у вас шикарный! Очень вам идет! Вы восхитительная девушка», «Очень мудрая и красивая, здоровья вам!», «Несомненно прекрасные слова от чудесной женщины», «Ух какой пост! Заряжает!», «Правильные слова! Спасибо вам, вы невероятная!», — прокомментировали публикацию подписчики.

А вам понравился образ Екатерины Волковой? Делитесь своими впечатлениями в комментарях!

Фото и видео: @volkovihome/ Instagram

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