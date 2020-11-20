«Вы очень добрый человек»: Екатерина Волкова показала жизнерадостную фото со своей домашней любимицей
Фото: www.instagram.com/volkovihome/
Екатерина Волкова выполнила просьбу своих поклонников и показала свою домашнюю любимицу – собаку Валю, вместе с которой отправилась на осеннюю прогулку.
«В комментариях часто вижу вопрос: «Где Валя?» Вот заловила вам. Приветики) К слову, Валюша не любит фотографироваться и сделать порой это очень сложно, «миссия невыполнима», как говорится. P.S. См в сторис ее реакцию на камеру», – пишет актриса.
Для прогулки с питомцем Волкова выбрала яркий пуховик розового цвета.
Поклонников актрисы умилила эта фотография:
«Как Вале повезло оказаться с вами», «Екатерина! Прекрасная и волшебная как всегда! А улыбка какая у Вас замечательная. Мою собаку тоже не сфотографировать... Пока без телефона и сидеть, и лежать... все будет делать. Но только телефон или фотоаппарат в руки, всё... Не поймать... Чудесного Вам дня и потрясающего выступления, Екатерина. Спасибо, что дарите нам свою замечательную улыбку», «Катя ,у вас все собаки замечательные. Про Бо не буду говорить, это любовь всей моей жизни, Ру-это весельчак и рубаха парень, дружелюбный очаровашка. Валюша, которой выпал счастливый билет в лучшую жизнь, со всеми миролюбива. Очень люблю, когда вы выкладываете сториз с животными, почаще это делайте)», «Классная фоточка! Вы, Катя, молодец и добрый человек».
Фото и видео: Instagram Екатерины Волковой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!