«Вы очень добрый человек»: Екатерина Волкова показала жизнерадостную фото со своей домашней любимицей

Екатерина Волкова выполнила просьбу своих поклонников и показала свою домашнюю любимицу – собаку Валю, вместе с которой отправилась на осеннюю прогулку.

«В комментариях часто вижу вопрос: «Где Валя?» Вот заловила вам. Приветики) К слову, Валюша не любит фотографироваться и сделать порой это очень сложно, «миссия невыполнима», как говорится. P.S. См в сторис ее реакцию на камеру», – пишет актриса.

Для прогулки с питомцем Волкова выбрала яркий пуховик розового цвета.