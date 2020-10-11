Наташа Королева подает в суд на Андрея Малахова?
Фото: @koroleva__starl / Instagram
Скандал между Королевой, Тарзаном и СМИ продолжает развиваться. 11 октября издание «7Дней» рассказало, что несколько дней назад Андрей Малахов позвонил Наташе Королевой и сказал, что не будет делать шоу про трагедию в ее семье, потому что считает данный повод неприемлемым для вынесения на публику. Однако на следующий день на телевидении все-таки вышло скандальное шоу, посвященное конфликтам в звездной семье. Главной гостью программы стала его приглашенная «звезда» любовница Сергея Глушко Анастасия Шульженко. Друг Наташи Королевой заявил в комментариях изданию, что певица весьма шокирована предательским поступком Андрея Малахова и «она даже заявила, что хочет подать на него в суд».
Фото: @koroleva__star / Instagram
Напомним, что только 16 сентября Сергей Глушко решил поставить жирную точку в скандале с его именем. За несколько дней до этого 28-летняя актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее была связь с Тарзаном. Внимание к звездному семейству и обсуждение их личной жизни порядком надоели артисту и он эмоционально признался, что изменил супруге. Видео Сергей записал ночью в Турции, когда Наташа Королева уже спала. Артист еле сдерживал эмоции, но разложил все по полочкам. «Да, я изменил своей жене, но отвечать за это я буду только перед богом и ней. Ни перед кем из вас я не намерен отчитываться!», — заявил Тарзан, еле сдерживая себя.
Наташа Королева и Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, женаты 17 лет. У пары есть 18-летний сын Архип, который решил пойти по стопам знаменитой мамы и хочет стать певцом.
Фото и видео: @koroleva__star / Instagram
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