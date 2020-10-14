Наташа Королева о любовнице мужа: «Она собиралась стать суррогатеной матерью нашего ребенка»
Фото: Instagram Наташи Королевой
«С моей подачи муж пригласил эту девицу в квартиру. Какое-то время назад она подошла к Сереже после выступления в "Тарзан-шоу" с предложением услуг в качестве суррогатной матери. Мол, готова выносить ребенка семейной паре. В его телефоне она записана как "Настя суррогат". Эта тема у нас с Сережей не раз всплывала, мы ее активно изучали и однажды вспомнили о предложении. Серега с ней списался, она долго динамила со встречей, при этом в сообщениях стала флиртовать и вообще клеиться. Но в Сеть позднее выложила не всю переписку. <...> В какой-то день они договорились о встрече в нашей московской квартире», — рассказала певица «Каравану историй».
Королева отметила, что на встречу девушка пришла не одна, а с подругой. По словам артистки, скорее всего они что-то подсыпали ее супругу в чай, после чего соблазнили его и обокрали.
Напомним, несколько недель назад 28-летняя актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее была связь с Тарзаном. Внимание к звездному семейству и обсуждение их личной жизни порядком надоели артисту и он эмоционально признался, что изменил супруге. Сергей Глушко решил поставить жирную точку в скандале с его именем и записал видео, в котором рассказал о том, как все было на самом деле. Недавно Наталья и Сергей дали первое совместное интервью после скандала Ксении Собчак, вторая часть которого появилась в Сети 12 октября.
«Я лоханулся, не ошибаются только трупы. <...> Я ее люблю, и она это знает, она это чувствует. Да я очень сильно накосячил, конечно, у нас была разборка... Когда отпираться было уже невозможно, я во всем признался. Я сказал, что приму любое ее решение. Решишь разводиться со мной, выгонять — я пойму. Она была какое-то время в прострации. Лучше бы кричала... А когда она смотрит в одну точку, это хуже всего. В итоге мы решили, что мы вместе и вместе должны пройти это испытание», — рассказал Глушко.
Фото: instagram
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