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Наташа Королева о любовнице мужа: «Она собиралась стать суррогатеной матерью нашего ребенка»

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Наташа Королева дала новое интервью об отношениях с мужем

Фото: Instagram Наташи Королевой

47-летняя популярная певица Наташа Королева и ее 50-летний супруг, известный танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, недавно оказались в центре скандала, связанного с его изменой. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» решила подробнее рассказать о девушке, которую многие посчитали коварной разлучницей.

«С моей подачи муж пригласил эту девицу в квартиру. Какое-то время назад она подошла к Сереже после выступления в "Тарзан-шоу" с предложением услуг в качестве суррогатной матери. Мол, готова выносить ребенка семейной паре. В его телефоне она записана как "Настя суррогат". Эта тема у нас с Сережей не раз всплывала, мы ее активно изучали и однажды вспомнили о предложении. Серега с ней списался, она долго динамила со встречей, при этом в сообщениях стала флиртовать и вообще клеиться. Но в Сеть позднее выложила не всю переписку. <...> В какой-то день они договорились о встрече в нашей московской квартире», — рассказала певица «Каравану историй».

Королева отметила, что на встречу девушка пришла не одна, а с подругой. По словам артистки, скорее всего они что-то подсыпали ее супругу в чай, после чего соблазнили его и обокрали.

Напомним, несколько недель назад 28-летняя актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее была связь с Тарзаном. Внимание к звездному семейству и обсуждение их личной жизни порядком надоели артисту и он эмоционально признался, что изменил супруге. Сергей Глушко решил поставить жирную точку в скандале с его именем и записал видео, в котором рассказал о том, как все было на самом деле. Недавно Наталья и Сергей дали первое совместное интервью после скандала Ксении Собчак, вторая часть которого появилась в Сети 12 октября.

«Я лоханулся, не ошибаются только трупы. <...> Я ее люблю, и она это знает, она это чувствует. Да я очень сильно накосячил, конечно, у нас была разборка... Когда отпираться было уже невозможно, я во всем признался. Я сказал, что приму любое ее решение. Решишь разводиться со мной, выгонять — я пойму. Она была какое-то время в прострации. Лучше бы кричала... А когда она смотрит в одну точку, это хуже всего. В итоге мы решили, что мы вместе и вместе должны пройти это испытание», — рассказал Глушко.

Фото: instagram

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