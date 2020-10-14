Наташа Королева о любовнице мужа: «Она собиралась стать суррогатеной матерью нашего ребенка»

«С моей подачи муж пригласил эту девицу в квартиру. Какое-то время назад она подошла к Сереже после выступления в "Тарзан-шоу" с предложением услуг в качестве суррогатной матери. Мол, готова выносить ребенка семейной паре. В его телефоне она записана как "Настя суррогат". Эта тема у нас с Сережей не раз всплывала, мы ее активно изучали и однажды вспомнили о предложении. Серега с ней списался, она долго динамила со встречей, при этом в сообщениях стала флиртовать и вообще клеиться. Но в Сеть позднее выложила не всю переписку. <...> В какой-то день они договорились о встрече в нашей московской квартире», — рассказала певица «Каравану историй».

Королева отметила, что на встречу девушка пришла не одна, а с подругой. По словам артистки, скорее всего они что-то подсыпали ее супругу в чай, после чего соблазнили его и обокрали.