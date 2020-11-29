Наталья Рудова умилила подписчиков фотографией с сыном Анастасии Решетовой
Фото: @rudovanata / Instagram
Инстадива шуточно подписала фотографию. «Давно мужика не было в ленте. А этот такой красивый, что не могу не выложить», — написала звездная блондинка, тем самым иронизируя над тем, что она практически никогда не распространяется по поводу своей личной жизни.
В одном из интервью девушка рассказывала, что ей постоянно приписывают романы с разными известными личностями. Например, совсем недавно СМИ писали о том, что у телеведущей отношения с Александром Орловым – состоятельным бизнесменом, который владеет десятками ресторанов по всему миру.
Наталья лишь посмеялась над этим и опровергла слухи. Знаменитость также сообщила, что ей не нравится афишировать подробности своей личной жизни, она и дальше будет продолжать оставлять это нетронутым и хранить в неком секрете.
К слову, совсем недавно мы писали о том, что Наталья Рудова продемонстрировала шикарную фигуру в роскошном алом платье. Актриса покорила подписчиков и произвела настоящий фурор в Сети.
Фото и видео: @rudovanata / Instagram
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