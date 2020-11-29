Наталья Рудова умилила подписчиков фотографией с сыном Анастасии Решетовой

Наталья лишь посмеялась над этим и опровергла слухи. Знаменитость также сообщила, что ей не нравится афишировать подробности своей личной жизни, она и дальше будет продолжать оставлять это нетронутым и хранить в неком секрете.

К слову, совсем недавно мы писали о том, что Наталья Рудова продемонстрировала шикарную фигуру в роскошном алом платье. Актриса покорила подписчиков и произвела настоящий фурор в Сети.