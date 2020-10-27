«Юная Ассоль»: Рудова продемонстрировала роскошное алое платье

Поклонники Натальи Рудовой пристально следят за образами актрисы. Ната часто экспериментирует с различными форматами и настроениями, однако у ее подписчиков есть однозначный фаворит — вечерние платья.

На этот раз Рудова, по мнению своих подписчиков, перевоплотилась в героиню «Алых парусов» Ассоль, примерив роскошное алое платье с оборками на рукавах и пышным просторным подолом. По сравнению с другими нарядами Натальи, образ отличается скромностью, если не считать яркого оттенка.

«Я всегда говорю правду. Даже когда я вру», — подписала актриса публикацию на английском языке.