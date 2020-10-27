«Юная Ассоль»: Рудова продемонстрировала роскошное алое платье
Фото: www.instagram.com/rudovanata/?hl=ru
Поклонники Натальи Рудовой пристально следят за образами актрисы. Ната часто экспериментирует с различными форматами и настроениями, однако у ее подписчиков есть однозначный фаворит — вечерние платья.
На этот раз Рудова, по мнению своих подписчиков, перевоплотилась в героиню «Алых парусов» Ассоль, примерив роскошное алое платье с оборками на рукавах и пышным просторным подолом. По сравнению с другими нарядами Натальи, образ отличается скромностью, если не считать яркого оттенка.
«Я всегда говорю правду. Даже когда я вру», — подписала актриса публикацию на английском языке.
Поклонники по достоинству оценили образ своей любимицы:
«Какая красота, вы великолепны, нет подходящих слов! Как идут вам платья и алый цвет! Просто, юная Ассоль из Зурбагана», «Очень красивая, яркая, нежная, сказочная Наташа!», «Ну до чего же хороша, и фигура, и душа», «Шикарная женщина. Замечательная актриса», «Наталья, как же обворожительна», «Для вашего цветотипа этот оттенок красного просто огонь».
Ранее Рудова порадовала своих поклонников откровенными нарядами, которые во всей красе продемонстрировали ее отличную фигуру.
Фото и видео: Instagram Натальи Рудовой
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