Наталья Рудова показала пышные формы на селфи и ее заподозрили в пластике

«На фото как будто у вас грудь 5-6 размера», «Рудова беременна что ли?)», «Наталья, когда мы уже увидим тебя в каком нибудь сериале? Хватит отдыхать уже», «Самая стильная и красивая актриса от природы», «Привет! Какие у тебя формы! Одного вида хватает чтоб ты заинтересовала мужчину как женщина. Читал твой пост про хейтеров - нужно держать ответ за свои слова при любом раскладе» , – пишут подписчики, призывая актрису перестать отдыхать и сняться в каком-нибудь сериале – все уже соскучились.

Ранее Рудова привлекла к себе внимание, когда вместе со своей коллегой по сериалу «Универ.Новая общага» и хорошей подругой Настасьей Самбурской порассуждала о состоятельности потенциальных партнеров и нелестно высказалась о мужчинах с зарплатой менее 30 тысяч рублей.