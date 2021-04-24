Наталья Подольская рассказала, как ей удалось вылечить бесплодие
Фото: @nataliapodolskaya/Instagram
Звезда стала героиней YouTube-шоу на канале FAMETIME TV. Там она рассказала о том, как познакомилась с Владимиром Пресняковым. Выпускница «Фабрики звезд — 5» призналась, что сразу же влюбилась в будущего мужа. Артистка сразу поняла, что встретила любовь всей жизни.
«Всё вокруг замерло, и мы смотрели друг на друга — он на меня, а я на него. Отключился весь внешний мир. И внутренний голос четко подсказывал мне, что это мой будущий муж. Он приносил мне охапки цветов, задаривал украшениями Swarovski. Однажды он подарил мне колясочку из кристаллов и сказал, что хочет от меня детей» — поведала знаменитость.
Подольская сообщила, что всегда мечтала о детях, но долгое время не могла забеременеть. Она предпринимала попытки с 27 лет, но, по ее словам, ничего не получалось. Позднее певица нашла спасение в религии. «Врачи ничего внятного не говорили. Я стала искать в себе какие-то проблемы и обратилась к вере. После поста в 2010 году я попала к отцу Федору, который стал нашим духовником. Он сказал, что не может меня причастить, потому что я сожительствовала с Володей. Я возмутилась словам, что сознательно живу в грехе и не могу сделать эту элементарную вещь. Я пришла домой и сказала: "Вов, я тебе встречу организовала. Ты сходи, пообщайся». Отец Федор нашел и для Вовы нужные слова: сказал, что тот не хочет нести ответственности. Вову эти слова очень задели. И вскоре мы поженились», — рассказала звезда.
«Я никогда не думала о суррогатной маме, это, конечно, для меня исключено. Я очень страдала, не понимала, зачем жить на свете, если у тебя нет ребенка. Володя всегда меня очень сильно поддерживал. Никакой карьеры не нужно, имея такого мужа. Девушкам с похожей проблемой могу сказать одно: делайте всё по здоровью, вере, общению и духовному росту. И не опускайте руки. Для меня крайне важно было, чтобы я родила двоих», — добавила она.
Напомним, что Наталья вновь стала мамой всего полгода назад. Подольская уже больше десяти лет счастлива в браке с певцом Владимиром Пресняковым-младшим.
Фото: Instagram/@nataliapodolskaya
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