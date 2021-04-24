Наталья Подольская рассказала, как ей удалось вылечить бесплодие

Звезда стала героиней YouTube-шоу на канале FAMETIME TV. Там она рассказала о том, как познакомилась с Владимиром Пресняковым. Выпускница «Фабрики звезд — 5» призналась, что сразу же влюбилась в будущего мужа. Артистка сразу поняла, что встретила любовь всей жизни.

«Всё вокруг замерло, и мы смотрели друг на друга — он на меня, а я на него. Отключился весь внешний мир. И внутренний голос четко подсказывал мне, что это мой будущий муж. Он приносил мне охапки цветов, задаривал украшениями Swarovski. Однажды он подарил мне колясочку из кристаллов и сказал, что хочет от меня детей» — поведала знаменитость.

Подольская сообщила, что всегда мечтала о детях, но долгое время не могла забеременеть. Она предпринимала попытки с 27 лет, но, по ее словам, ничего не получалось. Позднее певица нашла спасение в религии. «Врачи ничего внятного не говорили. Я стала искать в себе какие-то проблемы и обратилась к вере. После поста в 2010 году я попала к отцу Федору, который стал нашим духовником. Он сказал, что не может меня причастить, потому что я сожительствовала с Володей. Я возмутилась словам, что сознательно живу в грехе и не могу сделать эту элементарную вещь. Я пришла домой и сказала: "Вов, я тебе встречу организовала. Ты сходи, пообщайся». Отец Федор нашел и для Вовы нужные слова: сказал, что тот не хочет нести ответственности. Вову эти слова очень задели. И вскоре мы поженились», — рассказала звезда.