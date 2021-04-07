Наталья Подольская вывела в свет подросшего сына от Владимира Преснякова

Она появилась на праздновании дня рождения звездного психолога Евгении Березы. Мероприятие прошло в русском стиле под условным названием «Отчего же в России березы шумят» в ресторане Modus.

Среди гостей были замечены певица Наталья Подольская с сестрой-двойняшкой Юлианой и сыном Артемием, телеведущая Арина Шарапова, адвокат Павел Астахов с женой Светланой, модель, супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва Полина, певица Женя Малахова, дизайнер Алиса Толкачева, участники проекта «Ну-ка, все вместе!» Татьяна Магидова, Алина Яровая, Андрей Солод и другие.

Праздник был очень веселым и музыкальным. Гости пели, танцевали под исполнение группы Fivers. Вместо тостов каждый мог присесть рядом с именинницей и рассказать что-то о ней в формате ток-шоу. Стиль празднества был напрямую связан с фамилией именинницы - Береза. «Березовыми» были вазы на столах, фотозона и даже торт. Многие гости, желая выглядеть в «тему» мероприятия, выбрали зеленый оттенок в одежде.