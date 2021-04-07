Наталья Подольская вывела в свет подросшего сына от Владимира Преснякова
Фото: архив пресс-службы
Она появилась на праздновании дня рождения звездного психолога Евгении Березы. Мероприятие прошло в русском стиле под условным названием «Отчего же в России березы шумят» в ресторане Modus.
Среди гостей были замечены певица Наталья Подольская с сестрой-двойняшкой Юлианой и сыном Артемием, телеведущая Арина Шарапова, адвокат Павел Астахов с женой Светланой, модель, супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва Полина, певица Женя Малахова, дизайнер Алиса Толкачева, участники проекта «Ну-ка, все вместе!» Татьяна Магидова, Алина Яровая, Андрей Солод и другие.
Праздник был очень веселым и музыкальным. Гости пели, танцевали под исполнение группы Fivers. Вместо тостов каждый мог присесть рядом с именинницей и рассказать что-то о ней в формате ток-шоу. Стиль празднества был напрямую связан с фамилией именинницы - Береза. «Березовыми» были вазы на столах, фотозона и даже торт. Многие гости, желая выглядеть в «тему» мероприятия, выбрали зеленый оттенок в одежде.
Фото: архив пресс-службы
Известная певица Наталья Подольская, которая пришла на день рождения психолога вместе с сестрой-двойняшкой и сыном Артемием, выбрала зеленое широкое платье. На ней были черные колготки с узором и аккуратные туфли. Образ она дополнила черной сумочкой.
Сын артистки был одет в тон со знаменитой мамой. На ней были синие джинсы, олимпийка зеленого цвета с рисунком, а на ногах – кроссовки. Счастливые мама и сын охотно позировали фотографам. Нужно сказать, что совсем недавно, 22 октября Подольская и Пресняков во второй раз стали родителями, у них родился сын Иван.
Фото: архив пресс-службы
Известная модель Полина Диброва выгуляла зеленую кофточку и черные широкие брюки. На ногах у знаменитости были классические черные лодочки.
Фото: архив пресс-службы
Хозяйка вечера Евгения Береза выбрала для своего праздника зеленое шелковое платье в пол. Она уложила волосы в форме локонов и зачесала их на один бок. Известный дизайнер Алиса Толкачева так же предпочла длинное платье с принтом в виде листьев. Свой образ она дополнила ожерельем и браслетом.
Фото: архив пресс-службы
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