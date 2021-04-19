Цифра дня: Наталья Подольская появилась в платье за 243 тысячи рублей

Наталья Подольская, которая всего несколько месяцев назад стала мамой, не стала засиживаться в декрете и успела принять участие не только во множестве концертов, но и тв-шоу и модных фотосессиях.

Сегодня в своем блоге артистка поделилась бекстейдж-кадрами для глянцевого журнала. Особенно пришелся по душе Наталье один из нарядов — платье с открытыми плечами и плиссированной юбкой и интересным принтом и фасоном. Однако цена оказалась великовата даже для певицы.

«Ребята! На мне платье за 243 тысячи рублей. Красивое невозможно, но 243 тысячи рублей, — похвасталась звезда и призналась с иронией — ушла плакать».

Несмотря на недавние роды, Наталья отличается стройной и подтянутой фигурой. Спортивные тренировки певица вернула в свой распорядок практически сразу после рождения второго сына — она активно занимается плаванием и внимательно следит за рационом. Певица признается, что тренируется ежедневно, и делает по 50 заплывов за тренировку.

После родов артистке удалось сбросить сразу 12 кг.