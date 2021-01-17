Наталья Подольская пожаловалась на лишний вес после вторых родов
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
На своей странице в Instagram Наталья Подольская опубликовала яркий снимок в эффектном образе. Певица позирует в трение с разрезом на левой ноге. Под снимком звезда пожаловалась на лишний вес после вторых родов и написала: «Ребята ! Тут такое дело... Во время беременности завела привычечку пить чаек-кофеек со сладеньким. Так сказать, время, когда можно и немного расслабить ежовые рукавицы. И вот все похудело кроме...... живота, так его перетак. Понимаю, что видимо дело в чайке-кофейке ( в том что вместе с ним лежит рядом ). Короче говоря... как взять себя в руки и совсем вот совсем железно отказаться от сладкого. Кстати я легче отказалась от сахара в кофе.. а вот от сахара С кофе не получается.... где моя сила воли ? Что же мне делать ? Айяйяй».
Напомним, что 22 октября, певица родила второго сына, которого назвали Иваном. У супругов также подрастает пятилетний сын Артемий. В начале декабря семья крестила Ивана. Наталья Подольская опубликовала в Instagram видео, в котором она стоит в храме и держит сына Ваню на руках во время обряда крещения. Также певица показала семейное торжество в честь крещения, на котором в числе гостей присутствовали ее сестра Юлиана с дочерями и сын Владимира Преснякова Никита с женой Алиной Красновой.
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
К слову, недавно мы писали, как сестра Натальи Подольской похвасталась эффектным платьем с пайетками. Сестра-близнец Натальи Подольской Юлиана отправила детей в сад и отметила радостное для родителей событие эффектным образом. Счастливая мама блеснула в ярком наряде, а заодно показала, как гармонично вписать пайетки в свой стиль.
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Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
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