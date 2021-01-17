Наталья Подольская пожаловалась на лишний вес после вторых родов

К слову, недавно мы писали, как сестра Натальи Подольской похвасталась эффектным платьем с пайетками. Сестра-близнец Натальи Подольской Юлиана отправила детей в сад и отметила радостное для родителей событие эффектным образом. Счастливая мама блеснула в ярком наряде, а заодно показала, как гармонично вписать пайетки в свой стиль.

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