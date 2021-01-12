Сестра Натальи Подольской похвасталась эффектным платьем с пайетками

Юлиана Подольская похвасталась эффектным платьем свободного силуэта, щедро расшитым блестками цвета шампань. Наряд затейливого кроя с акцентом на бедрах, несмотря на скромный вырез и длину, не спрятал точеную фигуру сестры знаменитой певицы. А в сочетании с неброским мейкапом и распущенными волосами образ отлично вписался в повседневность.

«Так радостно, как после затянувшихся каникул, я еще никогда детей не отправляла в сад. Встала с первыми пиком будильника в 7 утра, несмотря на то, что уснула ближе к 5 утра, и пошла будить детей. Скрыть свою радость я не могла. С улыбкой напевая победные песни, быстренько всех упаковала и сдала в сад. Свобода! Родители поймут», — прокомментировала публикацию Юлиана. Напоминаем, что у Юлианы Подольской дочери-близнецы, которые родились в один год с Артемом Пресняковым, сыном Натальи Подольской.