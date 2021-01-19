Наталья Подольская показала, как ее сын разговаривает с 3-месячным братом: «Любишь меня?»
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Наталья Подольская, родившая в октябре 2020-го второго сына наслаждается материнством. В Instagram певица публикует нежные фото и видео со своими малышами: 5-летним Артемом и 3-месячным Иваном. Очередное видео, появившееся в блоге артистки, растопило сердца ее подписчиков. Наталья показала, как ее старший ребенок трогательно разговаривает с младшим братом. «Это я твой братик. Ты любишь меня?» — спрашивает Тема, гладя малыша по голове.
«Какие сладенькие», — прокомментировала певица Валерия, которая сама меньше месяца назад стала бабушкой. Остальные подписчики Подольской — друзья и поклонники — отметили, что Артем и Иван настоящие ангелочки.
Наталья Подольская вышла замуж за Владимира Преснякова в июне 2010 года после нескольких лет романа. Но родителями они стали только пять лет спустя. В интервью певица рассказывала, что ее путь к материнству был непростым и долгим. Возможно, поэтому она долгое время скрывала вторую беременность от посторонних глаз. В том, что она ждет еще одного малыша, Наталья призналась, когда внимательные поклонники буквально прижали ее к стенке своими вопросами и доказательствами. Когда Подольская обнародовала свое интересное положение, срок был уже приличным, и она сразу появилась на публике с большим животом.
Ваня родился в конце октября 2020-го, чем немало удивил родителей, которые ждали его немного позже.
В недавнем интервью Наталья рассказала, что со вторым ребенком чувствует себя иначе, чем с первым. Если раньше с малышом на руках она боялась сделать лишний шаг и много времени проводила дома, то теперь чувствует себя уверенно и ведет активный образ жизни.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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