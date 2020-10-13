Наталья Подольская прогулялась в монохромном наряде со шляпой: «Сегодня была ковбоем»
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Наталья Подольская через несколько недель во второй раз станет мамой. Но, несмотря на поздний срок беременности, артистка не сидит дома, устраивая себе постоянные променады и выходы в свет.
В очередной раз певица показала, как гуляет по осенним московским улицам в прохладную погоду. Для выхода из дома Подольская выбрала лаконичный серый образ: надела теплый длинный вязаный кардиган, серую водолазку и серую фетровую шляпу с большими полями, добавив яркий акцент ярким шелковым платком, который повязала вместо маски.
«Сегодня была ковбоем», — подписала Наталья фото, добавив, что в платке красиво, но дышать невозможно.
«Прикольно», «Кардиган шикарный», «Вы самая клевая в мире ковбойша», «Такие красивые, большие, зеленые глаза!», «Красотка», «Вроде цвет серый, но какая вы в нем очаровательно- сногсшибательная красотка», «Шляпа — огонь», — получила Наталья комплименты.
Владимир Пресняков и Наталья Подольская долго скрывали, что станут родителями во второй раз. Но внимательные подписчики певицы заметили, что она стала менять ракурсы на фото и прикрывать нижнюю часть тела. И, когда ее «прижали к стенке», Наталья призналась, что находится в положении.
О том, что артисты ждут второго сына, рассказали свекры Натальи — Елена и Владимир Пресняковы.
Наталья и Владимир женаты с июня 2010 года, их первенец Артем появился на свет в июне 2015-го. Много раз Подольскую подозревали во второй беременности, но она опровергала эту информацию. Теперь она на самом деле станет мамой.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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