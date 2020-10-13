Наталья Подольская прогулялась в монохромном наряде со шляпой: «Сегодня была ковбоем»

Наталья Подольская через несколько недель во второй раз станет мамой. Но, несмотря на поздний срок беременности, артистка не сидит дома, устраивая себе постоянные променады и выходы в свет.

В очередной раз певица показала, как гуляет по осенним московским улицам в прохладную погоду. Для выхода из дома Подольская выбрала лаконичный серый образ: надела теплый длинный вязаный кардиган, серую водолазку и серую фетровую шляпу с большими полями, добавив яркий акцент ярким шелковым платком, который повязала вместо маски.

«Сегодня была ковбоем», — подписала Наталья фото, добавив, что в платке красиво, но дышать невозможно.