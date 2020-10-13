passion.ru

Наталья Подольская прогулялась в монохромном наряде со шляпой: «Сегодня была ковбоем»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Наталья Подольская

Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/

Певица продолжает радовать поклонников модными нарядами, в которых появляется на публике незадолго до родов.

Наталья Подольская через несколько недель во второй раз станет мамой. Но, несмотря на поздний срок беременности, артистка не сидит дома, устраивая себе постоянные променады и выходы в свет.

В очередной раз певица показала, как гуляет по осенним московским улицам в прохладную погоду. Для выхода из дома Подольская выбрала лаконичный серый образ: надела теплый длинный вязаный кардиган, серую водолазку и серую фетровую шляпу с большими полями, добавив яркий акцент ярким шелковым платком, который повязала вместо маски.

«Сегодня была ковбоем», — подписала Наталья фото, добавив, что в платке красиво, но дышать невозможно.

«Прикольно», «Кардиган шикарный», «Вы самая клевая в мире ковбойша», «Такие красивые, большие, зеленые глаза!», «Красотка», «Вроде цвет серый, но какая вы в нем очаровательно- сногсшибательная красотка», «Шляпа — огонь», — получила Наталья комплименты.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская долго скрывали, что станут родителями во второй раз. Но внимательные подписчики певицы заметили, что она стала менять ракурсы на фото и прикрывать нижнюю часть тела. И, когда ее «прижали к стенке», Наталья призналась, что находится в положении.

О том, что артисты ждут второго сына, рассказали свекры Натальи — Елена и Владимир Пресняковы.

Наталья и Владимир женаты с июня 2010 года, их первенец Артем появился на свет в июне 2015-го. Много раз Подольскую подозревали во второй беременности, но она опровергала эту информацию. Теперь она на самом деле станет мамой.

Фото и видео: Instagram Натальи Подольской

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!