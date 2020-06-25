Наталья Бочкарева впечатлила фанатов смелым фото с шикарным бюстом: «Вот это клубничка!»

39-летняя Наталья Бочкарева не давала скучать поклонникам всю самоизоляцию: актриса ежедневно публиковала фото и видео, в которых показывала свое чувство юмора, артистические способности и хвасталась фигурой. И после окончания карантина Наталья не дает забыть о себе.

В очередной раз опубликовав пикантное фото в топе, подчеркивающем ее пышный бюст, и с клубникой во рту, актриса вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.

«Перед вами комическая зарисовка "Младенец, которому подсунули соску вместо маминой груди". А вы думайте в меру своей распущенности», — подписала она фото.