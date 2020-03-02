39-летняя Наталья Бочкарева показала фото в ванной и собрала комплименты: «Шикарная, с ума сойти!»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Наталья Бочкарева с коллегами отправились на гастроли в Санкт-Петербург. Там после спектакля «Ханума» актриса устроил себе расслабляющий вечер в теплой ванне с пеной. Актриса сфотографировалась обнаженной в облаке пены.
«Питер, зрители, огромное спасибо! Сегодня была особая атмосфера зала и овации! Я счастлива!», — призналась Наталья Бочкарева.
«Пенная вечеринка удалась», «Ох, Наталья, вы же такая шикарная женщина, что с ума сойти можно», «Вы очень талантливая и красивая женщина!», «Вы обворожительны», «Огоооо!», «Наталья, супер», — посыпались на актрису комплименты.
Но были среди подписчиков звезды сериала «Счастливы вместе» и те, кто раскритиковал ее за излишнюю откровенность.
«Зачем ты выставляешь такое, рыбонька?», «Подороже себя продать?», «Уже не знает, что показать», «С лицом перебор», — написали недовольные.
Наталья Бочкарева уже привыкла как к комплиментам, так и к нападкам хейтеров. Особенно ей доставалось во время скандала с запрещенными веществами. Осенью 2019 года Бочкареву задержали с наркотиками в трусах. Во время суда она вину полностью признала и благодаря этому избежала уголовного наказания, отделавшись штрафом. Но в Instagram она уверяла, что ни в чем не виновата. Вскоре Бочкарева обещала рассказать правду о громкой истории.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!