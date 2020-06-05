Наталья Бочкарева «примерила» помады разных цветов, но поклонников привлекло ее роскошное декольте

Стоит отметить, что в видеоролике звезда выглядит просто сногсшибательно: идеально очерченные брови, безупречный макияж глаз с деликатными стрелками и сияющими тенями, изящно подчеркнутые скулы. Пользователи с радостью включились в игру, предложенную актрисой, однако не смогли обойти стороной и роскошные формы Натальи, которые она умело подчеркнула голубой обтягивающей толстовкой. «Какое декольте! Просто глаз не отвести!», «Какой размер груди», «Игра классная, но при таком декольте на губы как-то не сразу посмотрела», «Красавица необычайная», – отметили они. Однако большинство из них все же играли по правилам и сообщили, с каким цветом помады им попалась любимая актриса – судя по ответам, лидируют красный, белый и серебряный.