Декольте на пышном бюсте: Наталья Бочкарева взбудоражила фанатов архивным фото в пляжном мини-платье

39-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева во время самоизоляции не дает скучать своим подписчикам. Она устраивает для них настоящие представления, участвует в челленджах и балует «горячими» фотографиями.

В очередной раз актриса взбудоражила фанатов архивным пляжным фото в мини-платье с глубоким декольте на ее пышном бюсте.