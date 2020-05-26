passion.ru

Декольте на пышном бюсте: Наталья Бочкарева взбудоражила фанатов архивным фото в пляжном мини-платье

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Воздушный поцелуй поклонникам от Натальи Бочкаревой

Фото: Instagram

Актриса призналась, что в самоизоляции соскучилась по жарким странам.

39-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева во время самоизоляции не дает скучать своим подписчикам. Она устраивает для них настоящие представления, участвует в челленджах и балует «горячими» фотографиями.

В очередной раз актриса взбудоражила фанатов архивным пляжным фото в мини-платье с глубоким декольте на ее пышном бюсте.

Первым делом один из подписчиков поинтересовался, настоящая ли у Натальи грудь, но ответа не получил. «Глазки какие хитрющие, как у лисички», «Красотка», «Рыбка», «Огонь», «Очень круто», «Суперекси красотка», — написали Наталье Бочкаревой в комментариях.

Ранее актриса показывала дерзкий домашний «леопардовый» образ, дразнила фанатов снимком в ванной и показывала, как выглядела в молодости.

Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!