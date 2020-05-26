Декольте на пышном бюсте: Наталья Бочкарева взбудоражила фанатов архивным фото в пляжном мини-платье
Фото: Instagram
39-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева во время самоизоляции не дает скучать своим подписчикам. Она устраивает для них настоящие представления, участвует в челленджах и балует «горячими» фотографиями.
В очередной раз актриса взбудоражила фанатов архивным пляжным фото в мини-платье с глубоким декольте на ее пышном бюсте.
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Доброе утро всем! Как настроение?😉 ⠀ Скажите честно, уже соскучились по морю?🌊☀️ ⠀ Есть ли у вас любимая жаркая страна, где вы уже бывали либо ещё только хотите полететь?🥰 Давайте помечтаем...☺️💭 ——— #натальябочкарева #бочкарева #ялюблюморе #мальдивы #красота #тепло #мечты #nb #maldives #summer #nataliabochkareva #bochkareva
Первым делом один из подписчиков поинтересовался, настоящая ли у Натальи грудь, но ответа не получил. «Глазки какие хитрющие, как у лисички», «Красотка», «Рыбка», «Огонь», «Очень круто», «Суперекси красотка», — написали Наталье Бочкаревой в комментариях.
Ранее актриса показывала дерзкий домашний «леопардовый» образ, дразнила фанатов снимком в ванной и показывала, как выглядела в молодости.
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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