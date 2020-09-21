Наталия Орейро похвасталась точеной фигурой в платье-сетке цвета граната

Фанаты не жалели комплиментов для любимой звезды. «Леди в красном», «Бомба!», «Прекрасная Наталия», «Теперь хочу похудеть и такое же платье!», «Потрясающий образ!» — пишут в комментариях. О других стильных образах Наталии Орейро читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @nataliaoreirosoy

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