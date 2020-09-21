Наталия Орейро похвасталась точеной фигурой в платье-сетке цвета граната
Фото: Instagram @nataliaoreirosoy
Орейро поделилась серией фото в своем Instagram, на которых кокетничает в полупрозрачном макси-платье из крупной сетки. Наряд цвета граната оставил мало места для фантазии — под ним скрывается лишь бра и мини-юбка. С акцентом на точеной фигуре певица явно не прогадала, не только взбудоражив поклонников, но и подарив отличный заряд мотивации. Дополнили аутфит классические лодочки на каблуках смелой высоты и стейтмент-серьги в виде крупных золотистых лепестков. Дерзкий образ завершила прическа с ультравысоким хвостом и яркий мейкап — его артистка показала со всех ракурсов. Губы акцентирует сочная красная помада в тон платью, а на веках — мерцающие тени с эффектом голограммы.
Фанаты не жалели комплиментов для любимой звезды. «Леди в красном», «Бомба!», «Прекрасная Наталия», «Теперь хочу похудеть и такое же платье!», «Потрясающий образ!» — пишут в комментариях. О других стильных образах Наталии Орейро читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @nataliaoreirosoy
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