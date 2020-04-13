Настасья Самбурская заинтриговала фанатов фото с «мужем» и младенцем: «Мы счастливая семья»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Настасья Самбурская заинтриговала фанатов, опубликовав фото с «мужем» и младенцем. «Мы очень счастливая семья, всем счастья! Вы счастливы?», — подписала она снимок.
«В чем подвох?», «Мальчик просто мамулина копия», «Носик у сынишки ваш. Как быстро вырос, как быстро. Счастья вам и вашей семье», «У тебя есть семья? Тип муж и ребенок? Я многое пропустил, видимо», «Какая красивая пара, а какой малыш, как на вас похож, поздравляю», — посыпались комментарии от удивленных подписчиков Самбурской.
Многие не поверили, что фото настоящее и назвали Настасью мастерицей фотошопа.
Самбурская на комментарии не ответила, предпочитая выдерживать интригу. Но на фото рядом с ней — актер Олег Морозов.
После Настасья опубликовала фото с Олегом, на котором показала, как искренне над чем-то или кем-то смеется.
Фото: Instagram
И тут же продолжила шутить над подписчиками.
Фото: Instagram
На днях Настасья Самбурская резко высказалась о знаменитостях, которые после развода выносят сор из избы, намекнув на Оксану Самойлову, Риту Дакоту, Ольгу Бузову, Агату Муцениеце и других известных женщин, которые после расставания с мужчинами делали громкие заявления в Сети.
Фото и видео: Instagram
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