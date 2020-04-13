Настасья Самбурская заинтриговала фанатов фото с «мужем» и младенцем: «Мы счастливая семья»

«В чем подвох?», «Мальчик просто мамулина копия», «Носик у сынишки ваш. Как быстро вырос, как быстро. Счастья вам и вашей семье», «У тебя есть семья? Тип муж и ребенок? Я многое пропустил, видимо», «Какая красивая пара, а какой малыш, как на вас похож, поздравляю», — посыпались комментарии от удивленных подписчиков Самбурской.

Многие не поверили, что фото настоящее и назвали Настасью мастерицей фотошопа.

Самбурская на комментарии не ответила, предпочитая выдерживать интригу. Но на фото рядом с ней — актер Олег Морозов.

После Настасья опубликовала фото с Олегом, на котором показала, как искренне над чем-то или кем-то смеется.