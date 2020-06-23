«Посмотрела и влюбилась»: Настасья Самбурская показала своего идеального мужчину

Друзья и поклонники актрисы оценили, как эффектно она выглядит в образе мужчины. «Идеальный», «Надо было вам мужиком родиться, с такой внешностью и характером!) Отбоя от баб не было бы», «Если у вас будет сын то будет вот такой красавчик, вес в маму», «Я бы вам дала», «Серцеед», «Настась Самбурский», «Какой крутой пацан из тебя. Может сынишка будет когда нибудь такой красавчик», «Аааа какой брутальный..как в анекдоте:мне кажется я влюбляюсь в мужика внутри себя», «Ухххх ты ж мать, лечу в жены. Стирать носки», «А как его зовут? Анастас? Ну очень харизматичный мальчик, конечно. Том Харди в пролете», «Вот это я понимаю мужчина», — пишут они в комментариях.