Настасья Самбурская в ярком купальнике дразнит хейтеров роскошными формами и дерзкими замечаниями
Фото: Instagram Настасьи Самбурской
Звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская прославилась в Сети благодаря не только таланту и яркой внешности, но и особенному чувству юмора, едким высказываниям и участию в некоторых скандалах. Время от времени актриса публикует в своем блоге провокационные посты.
«Иду на пляж. А в сумочке самая мощная колонка, которую я достану, включу на полную громкость и поставлю русский реп, чтобы знали наших! Вот только так и никак иначе нужно вести себя на зарубежных, общественных пляжах», — иронизирует Настасья над поведением соотечественников, демонстрируя фото в купальнике сидящим на карантине подписчикам.
«Wow, super», «Какая красивая», «Фигура классная у вас», «Тело просто бомба», «Сочно))», «Обожаю ваше чувство юмора», — делают комплименты друзья и поклонники.
«Это уже перебор», «Беспонтовая фигура», «Фотошоп», «А как же изоляция?», — реагируют хейтеры.
«Звукоизоляции, к сожалению, на пляже-никакой», — отвечает звезда.
Фото было сделано давно, что подтверждает другой кадр из серии, который актриса опубликовала около пяти месяцев назад.
Фото и видео: Instagram
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