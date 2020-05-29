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Настасья Самбурская в ярком купальнике дразнит хейтеров роскошными формами и дерзкими замечаниями

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Фото: Instagram Настасьи Самбурской

33-летняя Настасья Самбурская провоцирует недоброжелателей.

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская прославилась в Сети благодаря не только таланту и яркой внешности, но и особенному чувству юмора, едким высказываниям и участию в некоторых скандалах. Время от времени актриса публикует в своем блоге провокационные посты.

«Иду на пляж. А в сумочке самая мощная колонка, которую я достану, включу на полную громкость и поставлю русский реп, чтобы знали наших! Вот только так и никак иначе нужно вести себя на зарубежных, общественных пляжах», — иронизирует Настасья над поведением соотечественников, демонстрируя фото в купальнике сидящим на карантине подписчикам.

«Wow, super», «Какая красивая», «Фигура классная у вас», «Тело просто бомба», «Сочно))», «Обожаю ваше чувство юмора», — делают комплименты друзья и поклонники.

«Это уже перебор», «Беспонтовая фигура», «Фотошоп», «А как же изоляция?», — реагируют хейтеры.

«Звукоизоляции, к сожалению, на пляже-никакой», — отвечает звезда.

Фото было сделано давно, что подтверждает другой кадр из серии, который актриса опубликовала около пяти месяцев назад.

Фото и видео: Instagram

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