Настасья Самбурская в ярком купальнике дразнит хейтеров роскошными формами и дерзкими замечаниями

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская прославилась в Сети благодаря не только таланту и яркой внешности, но и особенному чувству юмора, едким высказываниям и участию в некоторых скандалах. Время от времени актриса публикует в своем блоге провокационные посты.

«Иду на пляж. А в сумочке самая мощная колонка, которую я достану, включу на полную громкость и поставлю русский реп, чтобы знали наших! Вот только так и никак иначе нужно вести себя на зарубежных, общественных пляжах», — иронизирует Настасья над поведением соотечественников, демонстрируя фото в купальнике сидящим на карантине подписчикам.