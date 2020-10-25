«Настоящий мужчина»: Анна Седокова поделилась снимками подрастающего сына

«Джентельмен», «Я уверена, что они такими рождаются. У меня два сына и их поведение не передать словами. Такое ощущение, что они с рождения знают, как нужно вести себя: любить машины, уважать маму, помогать девочкам. Быть мамой мальчиков - это всегда быть в заботе», «Я думаю, что там, наверху, знают, кому нужны настоящие мужчины», «Анечка, это твое воспитание! Ты умничка!», «Мальчики такими рождаются, но развиваться в них это и воспитывать - немалая часть успеха», «Думаю,что они берут примеры с мужчины, который у них перед глазами», - поразмышляли фолловеры певицы.

Многодетная мать Анна Седокова много времени посвящает семье. У девушки три ребенка от разных мужчин. 15-летняя Алина – дочь от ее первого мужа Валентина Белькевича, восьмилетняя Моника – дочь бизнесмена Максима Чернявского и трехлетний Гектор. Имя отца своего сына артистка держит в секрете.

Напомним, что совсем недавно артистка вышла замуж за перспективного молодого баскетболиста Яниса Тимму. Пара красиво отметила это событие в узком кругу близких.