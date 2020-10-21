«Настоящее счастье»: Надежда Бабкина показала семейную идиллию с молодым мужем и сыном
Фото: Alena Kalita/ Global Look press
Надежда Бабкина опубликовала в Instagram фото с сыном Данилой и молодым супругом Евгением Гором, показав домашнюю идиллию с ними.
«Настоящее счастье — вернуться домой после долгого рабочего дня. Здесь тебя ждут. Здесь в воздухе витает запах свежеиспеченного торта, приготовленного руками любимого человека. Здесь за столом собирается вся семья — дети, внуки… Дом — это место, где я набираюсь сил и энергии, это то место, куда я рвусь всей душой», — трогательно написала народная артистка.
«Никогда не пробовала торт, испеченный любимым человеком. Вам повезло», «Коньяк, кола, торт, мужчина... Все дела», «Благодать», «Надежда Георгиевна, вы счастливый человек! Дай бог, чтоб так было всегда! Здоровья всей вашей большой семье!», «Вы все прекрасны», «Как же здорово», «Любуюсь вами! Здоровья! Удачи!», «Как это мило. Семья — это самое лучшее, что есть в нашей жизни. И счастье, когда рядом любимый человек. Хочу пожелать, чтобы в вашей семье все было хорошо и чтобы все были здоровы и счастливы», «Как же я вас обожаю! Надежда, вы создаете уют, тепло, поэтому вас окружают хорошие люди. Всем счастья!», — пожелали поклонники артистки.
Молодой гражданский супруг Надежды Бабкиной младше ее сына на 5 лет. Но разница в возрасте не мешает влюбленным быть уже 17 лет вместе.
Ранее Надежда Бабкина рассказывала, как ее организм при поддержке врачей боролся с коронавирусом, показывала, как в молодости экспериментировала с прическами, публиковала фото внучки и себя в одинаковом возрасте.
Фото: Instagram Надежды Бабкиной, Alena Kalita/ Global Look press
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