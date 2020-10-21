«Настоящее счастье»: Надежда Бабкина показала семейную идиллию с молодым мужем и сыном

«Никогда не пробовала торт, испеченный любимым человеком. Вам повезло», «Коньяк, кола, торт, мужчина... Все дела», «Благодать», «Надежда Георгиевна, вы счастливый человек! Дай бог, чтоб так было всегда! Здоровья всей вашей большой семье!», «Вы все прекрасны», «Как же здорово», «Любуюсь вами! Здоровья! Удачи!», «Как это мило. Семья — это самое лучшее, что есть в нашей жизни. И счастье, когда рядом любимый человек. Хочу пожелать, чтобы в вашей семье все было хорошо и чтобы все были здоровы и счастливы», «Как же я вас обожаю! Надежда, вы создаете уют, тепло, поэтому вас окружают хорошие люди. Всем счастья!», — пожелали поклонники артистки.

Молодой гражданский супруг Надежды Бабкиной младше ее сына на 5 лет. Но разница в возрасте не мешает влюбленным быть уже 17 лет вместе.

Ранее Надежда Бабкина рассказывала, как ее организм при поддержке врачей боролся с коронавирусом, показывала, как в молодости экспериментировала с прическами, публиковала фото внучки и себя в одинаковом возрасте.